Eda Taşpınar: Sevgilim olduğu için çok şanslıyım

Fenomen Eda Taşpınar, isminin baş harfi D olan gizemli sevgilisiyle Yunanistan tatiline devam ediyor. Taşpınar; "Sevgilim olduğu için çok şanslıyım" dedi.

Yaşamının büyük bir kısmını Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, sevgilisiyle dalış yaptı.

Ünlü isim, sevgilisiyle teknede çekilen fotoğraflarını şu mesajla yayımladı, "Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım."Eda Taşpınar: Sevgilim olduğu için çok şanslıyım - Resim : 1