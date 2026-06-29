Eda Taşpınar'dan Mykonos pozları

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Eda Taşpınar, Mykonos pozlarıyla dikkat çekti.

Elele Online

Elele Online
1 / 5
Eda Taşpınar'dan Mykonos pozları - Resim : 1

Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

2 / 5
Eda Taşpınar'dan Mykonos pozları - Resim : 2

Uzun süredir kendi yaşam tarzı ve fit görünümüyle gündemde olan Taşpınar, yeni pozlarını paylaştı.

3 / 5
Eda Taşpınar'dan Mykonos pozları - Resim : 3

Yaşamının büyük bir bölümünü Akdeniz kıyılarında ve özellikle Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, sık sık tatil pozlarıyla gündeme geliyor.

4 / 5
Eda Taşpınar'dan Mykonos pozları - Resim : 4

Önceki gün de renkli bir bikini tercih eden ünlü isim, görünümünü spor çorap, spor ayakkabı ve güneş gözlüğüyle tamamlamıştı.