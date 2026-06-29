Eda Taşpınar'dan Mykonos pozları
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Eda Taşpınar, Mykonos pozlarıyla dikkat çekti.
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Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Uzun süredir kendi yaşam tarzı ve fit görünümüyle gündemde olan Taşpınar, yeni pozlarını paylaştı.
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Yaşamının büyük bir bölümünü Akdeniz kıyılarında ve özellikle Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, sık sık tatil pozlarıyla gündeme geliyor.
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Önceki gün de renkli bir bikini tercih eden ünlü isim, görünümünü spor çorap, spor ayakkabı ve güneş gözlüğüyle tamamlamıştı.