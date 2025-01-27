Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha'

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Akbayram, gittiği parktan bir kare paylaşarak şu notu düştü:

"Bu parka beni babam getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki, 'Hadi canım babam, görecek günler var daha."