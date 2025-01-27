Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha'

20 gündür hastanede tedavi gören usta müzisyen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasına seslenerek; "Haydi canım babam, görecek günler daha" dedi.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha' - Resim : 1

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

2 / 4
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha' - Resim : 2

İki haftadır tedavisi yoğun bakımda devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti. Usta ismin eşi Ayten Akbayram, son durum hakkında açıklama yapmıştı:

“Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah”

3 / 4
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha' - Resim : 3

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Akbayram, gittiği parktan bir kare paylaşarak şu notu düştü:

"Bu parka beni babam getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki, 'Hadi canım babam, görecek günler var daha."

4 / 4
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha' - Resim : 4