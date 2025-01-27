Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha'
20 gündür hastanede tedavi gören usta müzisyen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasına seslenerek; "Haydi canım babam, görecek günler daha" dedi.
Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
İki haftadır tedavisi yoğun bakımda devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti. Usta ismin eşi Ayten Akbayram, son durum hakkında açıklama yapmıştı:
“Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah”
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Akbayram, gittiği parktan bir kare paylaşarak şu notu düştü:
"Bu parka beni babam getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki, 'Hadi canım babam, görecek günler var daha."