Edis 9 kiloluk swarovski kostümüyle sahnede parladı!
Yurt dışı konserlerine devam eden şarkıcı Edis, bu kez Almanya'nın Münih kentinde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının sahnede giydiği swarovski taşlı kıyafet izleyicilerden tam not aldı.
Martılar, Yalan, Arıyorum, Çok çok, Benim Ol gibi birbirinden hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcısı Edis, Almanya'nın Münih kentinde hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcının tamamı swarovski taşlarla kaplı kıyafeti çok beğenildi.
SWAROVSKİ KOSTÜMÜ 9 KİLO AĞIRLIĞINDA
Edis Münih’teki konserinde baştan aşağı Swarovski taşlarla kaplı, onun için özel olarak tasarlanan bir kostümle sahneye çıktı. Performansı boyunca sahnede ışıl ışıl parlayan ünlü yıldızın kostümü tam 9 kilo ağırlığındaydı.