Edis: Annem 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti

Fizy'nin podcast programına konuk olan Edis, 2018 yılında yayımlanan 'Çok Çok' şarkısının klibi için annesi Sevil Görgülü'nün kredi çektiğini itiraf etti.

Edis Görgülü, katıldığı bir programda kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"ANNEM KREDİ ÇEKTİ"

Şarkıcı, "Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Bu, hayatımdaki en önemli işlerden biriydi. Ailem, bir şeyler olduktan sonra varını yoğunu bana verdi" ifadelerini kullandı.

"KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ"

Öte yandan Edis'in annesi Sevil Görgülü'ye, 2007 yılında 4'üncü evre metastatik kolon kanseri teşhisi konmuştu. Kanserle yıllarca mücadele eden Görgülü, hastalığı yenerek 2023 yılında sağlığına kavuşmuştu.