Edis artık albüm yapmayacak!

Popçu Edis, önceki akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nde sahneye çıktı.

'KASIM'DAN İTİBAREN TEK TEK ŞARKI ÇIKARACAĞIM'

Ünlü şarkıcı artık albüm yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Edis “Kasım'dan itibaren tek tek şarkılar çıkaracağım” dedi.

SİNAN AKÇIL, EDİS'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Edis ve Gülşen'in ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ albümündeki son düetleri 'Sor' şarkısı YouTube Trendler'de kısa sürede 1 numara olurken, Sinan Akçıl ile birlikte yep yeni bir tartışma başlattı. Akçıl, Serdar Ortaç'tan hiç bahsedilmediğini öne sürdü.

SİNAN AKÇIL: EMEĞE SAYGI, ASIL OLAN ŞARKIDIR



Şarkının başarıları devam ederken Sinan Akçıl, Gülşen ve Edis’in Serdar Ortaç’tan hiç bahsetmediğini söyleyerek, "Serdar (Ortaç), Instagram ve Twitter hesaplarından sürekli ‘Sor’u paylaşıp söz-müzik Serdar Ortaç yazmak zorunda kalıyor. Kısacası bu ‘onun şarkısı’ ve proje eski şarkıların cover projesi, yani Serdar’ın eski şarkılarının projesi. Ben de bir not düşmek istedim. Yani emeğe saygı! Asıl olan şarkıdır gençler. İyi ki varsın Ortaç."