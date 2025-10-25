Edis, Harbiye konserinde hastalığını açıkladı

Edis, başarılı müzik kariyerine devam ediyor. Sahne şovlarıyla alkış toplayan genç yıldız, son olarak Harbiye'de sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen şarkılarının seslendiren ünlü isim, hastalığından bahsetti.

Edis, İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıktı.

"FITIK OLDUM"

Konser sırasında hayranlarıyla dertleşen Edis, bel fıtığı oldu. Beli bantlı şekilde sahneye çıkan ünlü sanatçı, "Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.