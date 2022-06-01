Edis sahnede gözyaşlarına boğuldu! 'Annem kemoterapi görüyor'

Harbiye Açıkhava’da üç gün üst üste vereceği konser serisinin ikinci gününde sahneye çıkan Edis, sevenleriyle bir araya geldi. 'Arıyorum', 'An', 'Çok çok', 'Martılar', 'Dudak', 'Benim Ol', 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, performansı esnasında İzmir'den kendisi izlemeye gelen babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

"SON ALTI AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ"

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesi Sevil Görgülü'nün İzmir'de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini belirtti. Annesinin son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını belirten şarkıcı, gözyaşlarıyla şu ifadeleri kullandı:

"Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri de ğilim ama son altı ayımız çok zor geçti, ailecek bizim… Çünkü annem yok şu an İzmir’de son kemoterapisini alıyor bitiriyoruz artık. Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım."

Sevenleri Edis'e alkışlarla destek oldu.

"YAŞAM KAYNAĞIM HOŞ GELDİN"

Öte yandan Edis'in annesi Sevil Hanım, geçtiğimiz haftalarda İzmir'de bir araya geldiği oğluna sarıldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Görgülü, gönderisine; "Evimin güneşi, yaşam kaynağım hoş geldin. İzmir’im Bugün günlerden Edis. Canım yavrum çok güzel bir konser olsun inşallah. Allah'ım seni nazarlardan korusun" notunu düşmüştü.