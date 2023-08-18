Edis ve Gülşen'den 'Karabiberim klibine gönderme

Pop müziğin iki yıldız ismi Edis ve Gülşen, “Nirvana” şarkısından 3 yıl sonra yeni bir düet için buluştu. İkili Serdar Ortaç'ın 'Sor' şarkısı için bir araya geldi.

GÖBEKTEN ZEYTİN YERİNE KİRAZ

Sor şarkısının klip çekimleri için bir sahnede, Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibindeki meşhur göbekten zeytin yeme anı, ikili tarafından göbekten kiraz yeme sahnesine dönüştü.

MOTOSİKLET ÇETESİNİN LİDERİ OLDULAR

“Sor”un klibi geçen hafta Kilyos’ta çekildi. Gülşen ve Edis klipte iki motosiklet çetesinin liderleri rolünde kamera karşısına geçti.