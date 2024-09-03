Edis'in anne ve babası boşandı

Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü, 40 yıllık eşi Ayhan Görgülü ile boşandıklarını duyurdu.

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Edis'in anne ve babası boşandı - Resim : 1

Martılar, Yalan, Çok çok, Arıyorum, Benim Ol, Dudak gibi birçok hit şarkının sahibi Edis'in annesi Sevil ile babası Ayhan Görgülü boşandı.

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Edis'in anne ve babası boşandı - Resim : 2

Sevil Görgülü, eşiyle fotoğrafını paylaşarak, ayrılığı duyurdu.

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Edis'in anne ve babası boşandı - Resim : 3

'HAYATTA HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ OLMUYOR'

Görgülü "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

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Edis'in anne ve babası boşandı - Resim : 4