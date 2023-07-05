Edis'ten 'Arıyorum' ile 200 milyon rekoru
Pop müziğin sevilen ismi Edis, 'Arıyorum' şarkısı ile YouTube’da 200 milyon izlenme rakamına ulaştı.
Martılar, Yalan, Çok Çok, Dudak gibi sevilen şarkıların sahibi Edis, 'Arıyorum' şarkısıyla yeni bir rekora imza attı. Sevilen şarkı YouTube’da 200 milyon izlenme rakamına ulaştı.
‘Arıyorum’un video klibinde Edis’in 7 kişilik bir dans ekibiyle suların içinde yaptığı şov günlerce konuşulmuştu.
YILBAŞI ŞOVU ÇOK BEĞENİLMİŞTİ
O Ses Türkiye Yılbaşı programında Edis’in muhteşem sahne şovu çok konuşulmuştu. Başarılı şarkıcının performansı uzun süre ayakta alkışlanmış ve seyircilerden tam not almıştı.