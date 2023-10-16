Edis'ten Kızılcık Şerbeti 'Fatih' yorumu: İyi ki getirmedin onu!

Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde konser veren Edis'i izlemeye gelenler arasında Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Alev'i Müjde Uzman vardı. Edis, Müjde Uzman'ı görünce Kızılcık Şerbeti dizisine hayranlığını dile getirdi.

FATİH'E TEPKİLİ

Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'e dair hissettiklerini paylaşan Edis, Fatih'e tepki olarak diziyi izlememe kararını açıkladı.

"NEFRET EDİYORUM ONDAN, İYİ Kİ GETİRMEDİN YANINDA"

Edis sözlerine şöyle devam etti: "Çok sinirliyim Fatih'e. Nefret ediyorum ondan. İyi ki getirmedin onu yanında. Görmek bile istemiyorum onu. 'Biz rolümüzü yapıyoruz' diyorlar ama ona da inanmıyorum. Sen çok tatlısın ama. Bizde sadece 'güno' var" yorumunda bulundu.