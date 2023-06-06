Efsane kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

9 çocuklu bir ailede 1 Mayıs 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babasının açık hava sineması olan sanatçının annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesi sayesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren Devlet Tiyatrosunda rol aldı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. 1965 yılında İstanbul’a geldi.

ZEKİ MÜREN, SEVİM TUNA VE BEHİYE AKSOY İLE ÇALIŞTI

İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalışan Damcıoğlu, Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Sonrasında tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini kantoya verdi. Türkiye'nin ilk kadın kantocusu oldu. Böylece sahneler almaya başladı. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yaptı.