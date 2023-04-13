Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Met Gala'ya davet edildi

Bu yıl Met Gala, moda dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan ve 2019'da 85 yaşında hayatını kaybeden Karl Lagerfeld'in onuruna düzenlenecek. Gala için oluşturulan davetli listesi ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Davetli listesindeki ayrıntı ise gözlerden kaçmadı. Ünlü 11 yaşındaki Birman cinsi kedisi, Met Gala'ya davet edildi.

GİDİP GİTMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Kedi Choupette'nin bakıcısı Lucas Berullier, Met Gala için resmi davet aldıklarıını New York Post gazetesine doğruladı, ancak kediyi galaya götürüp götürmeyeceğini açıklamadı. Berullier, "Efsanevi Karl'ın onuruna bir etkinlik bu ve Choupette kesinlikle onun mirasının merkezinde yer alıyor" ifadesini kullandı.

Choupette'nin Met Gala'ya katılması halinde galanın ünlü davetlilerinden rol çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİRASININ BÜYÜK BİR KISMINI KEDİSİNE BIRAKMIŞTI

Moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesinin ardından, ünlü modacının yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının büyük bir kısmı Choupette ismindeki kedisine kaldı. Choupette, şimdilerde dünyanın en zengin kedisi olarak tanınıyor.