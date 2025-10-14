Ege Kökenli ve eşinden romantik Paris pozları
Kariyerinde son olarak Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" kadrosunda yer alan ve özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen oyuncu Ege Kökenli, eşi Lior Ahituv ile Fransa tatilinden romantik paylaşımlarda bulundu.
"Güzel Aşklar Diyarı", "Aykut Enişte," "Güneşin Kızları," "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi popüler yapımlarla tanınan oyuncu Ege Kökenli, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.
29 Temmuz 2022'de hayatını Lior Ahituv ile birleştiren Ege Kökenli, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Fransa tatiline çıktı. Çift, Fransa'da objektif karşısına geçerek keyifli ve romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kökenli, paylaştığı karelerin altına, "Ve bu kadar, geçen haftanın sonu" notunu düştü ve paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Öte yandan Ege Kökenli, geçtiğimiz dönemde yaşadığı özel bir acı ile gündeme gelmişti.