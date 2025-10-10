Ekranları bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

Burak Hakkı, katıldığı bir sabah programında çiftlik yaşamına dair açıklamalarda bulunmuş ve bu kararı alma nedenini paylaşmıştı:

"Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum."