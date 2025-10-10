Ekranları bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Burak Hakkı ceviz hasadına başladı
90'lı yıllara damgasını vuran oyuncu Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşarak rotasını doğaya çevirdi. Hakkı, bir süredir Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde kurduğu çiftlikte yaşamını sürdürüyor. Oyuncu, Saroz Körfezi'ne yakın bu arazide sadece dinlenmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak tarımla da uğraşıyor.
Sanat dünyasında kariyerine 90'lı yıllarda manken olarak başlayan ve ardından sayısız dizi projesinde rol alan ünlü oyuncu Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşarak rotasını doğaya çevirdi. Hakkı, bir süredir Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde kurduğu çiftlikte yaşamını sürdürüyor.
Burak Hakkı, Gelibolu'da satın aldığı 35 bin metrekarelik devasa arsaya kendi çiftliğini kurdu. Oyuncu, Saroz Körfezi'ne yakın bu arazide sadece dinlenmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak tarımla da uğraşıyor:
Çiftlikte çeşitli sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor. Arsanın önemli bir kısmını ceviz ağaçlarına ayıran Hakkı, şimdiden ürünleri için ön siparişleri almaya başladığını duyurdu.
Burak Hakkı, katıldığı bir sabah programında çiftlik yaşamına dair açıklamalarda bulunmuş ve bu kararı alma nedenini paylaşmıştı:
"Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum."