Ekranların yeni ikilisi: Hande Erçel ve Barış Arduç, Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolleri oldu

Ekranların sevilen yüzleri Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak "Aşk ve Gözyaşı" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce dijital platform için "Rüzgara Bırak" ve "Aşkı Hatırla" gibi projelerde bir araya gelen ikili, bu kez televizyon dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor.

Kore Dizisi "Queen Of Tears" Yeniden Uyarlanıyor

Projenin merakla beklenen adı da resmen belli oldu. Başlangıçta kod adı "Gözyaşı Kraliçesi" olarak bilinen yapımın, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre artık "Aşk ve Gözyaşı" adıyla izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Dizinin, son dönemin popüler Kore yapımlarından "Queen Of Tears"in Türk uyarlaması olması, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Provalar Gerçekleşti, Set Başlıyor

Dizinin yapım ekibi ve oyuncu kadrosu, ilk okuma provası için bir araya geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu buluşmada, Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği öğrenildi. Senaryosu Dilara Pamuk tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturuyor.

Aşk ve Gözyaşı'nın çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Yapımın, orijinaline sadık kalırken Türk izleyicisine özel sürprizlerle dolu duygusal bir aşk hikayesi sunacağı belirtiliyor.