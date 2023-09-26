El ele görüntülenen İrem Helvacıoğlu ve yeni aşkından evlilik açıklaması!

Yeni sevgilisi Ural Kaspar ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen İrem Helvacıoğlu, ilişkisi hakkında sorulara yanıt verdi.

'URAL İLE RESTORANDA TANIŞTIK'

Ünlü oyuncu, "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" dedi.

EVLİLİK SORUSU İÇİN 'ÇOK ERKEN' YANITI

Basın mensuplarının "İlerde evlilik olur mu?” sorusuna Helvacıoğlu, “Şu an için birşey söylemek doğru olmaz, daha çok erken. Birbirimizi tanıma aşamasındayız daha" yanıtını verdi.