Elektronik sigara sonu oluyordu! Selen Görgüzel'in kızı kalp krizi geçirdi
45 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, nefes almakta güçlük çekince apar topar hastaneye kaldırıldı.
Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Selen Görgüzel'in ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan olan kızının ameliyat sonrası tedavisi devam ederken yaşanılan rahatsızlığın elektronik sigara kaynaklı olduğu açıklandı.
"KALBİN ETRAFINDA HAVA KABARCIKLARI OLUŞMUŞ"
Selen Görgüzel, 25 yaşındaki kızının sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Kızım İlknaz Bektaş, elektronik sigara kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır" dedi.
"İYİLEŞME SÜRECİNDE"
Selen Görgüzel ardından şu ifadeleri kullandı: Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.
"Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz."