Elif Buse Doğan ve Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir aşk mı yaşıyor? İlk açıklama

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile geçtiğimiz eylül ayında boşanmıştı.

Ayrılığın ardından ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Gündeş'in eşi Murat Özdemir'in Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladığı ve boşanma davası açtığı iddia edilmişti.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Doğan, hakkında çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi:

"Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum.

Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."