Elif Buse Doğan'dan 'bikini' yanıtı: Ailem ne der, hiç kestiremiyorum

'AİLEM NE DER HİÇ KESTİREMİYORUM'

Ünlü şarkıcı, ''Yaptığım işten dolayı öyle görüntülenmek istemem. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Aileme de sormam gerekiyor, ne derler böyle bir durumda hiç kestiremiyorum" dedi.