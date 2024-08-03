Elif Buse Doğan'dan 'bikini' yanıtı: Ailem ne der, hiç kestiremiyorum

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'Samsak Döveci' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Elif Buse Doğan, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.
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Şarkıcı Elif Buse Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Beni bikinili yakalayamazsınız" açıklaması hakkında konuştu.
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"YAKALAYACAKSINIZ DİYE TATİLE GİTMİYORUM"
31 yaşındaki şarkıcı, "Yakalayacağınızı söylediniz diye tatile gitmiyorum. Siz yakalamayın beni, başıma bela olur.'' dedi.
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'AİLEM NE DER HİÇ KESTİREMİYORUM'
Ünlü şarkıcı, ''Yaptığım işten dolayı öyle görüntülenmek istemem. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Aileme de sormam gerekiyor, ne derler böyle bir durumda hiç kestiremiyorum" dedi.