Eline bijon anahtarını alan Saadet Işıl Aksoy lastik değiştirdi

2014 yılında Pamir Kıraner ile dünya evine giren Saadet Işıl Aksoy, 2020 yılının şubat ayında kızı Marisa Gülcan’ı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu kızıyla birlikte komşusunun imdadına yetişti.

"NE SANDINIZ TÜRK KADINI VAR BURADA"

Eline kriko ve bijon anahtarını alan ünlü oyuncu önce patlayan lastiği söktü, sonra yenisiyle değiştirdi. O anların videosunu Instagram hesabından yayınlayan Aksoy paylaşımına, "Ne sandınız Türk kadını var burada" notunu düştü.

SAADET IŞIL AKSOY: NE İŞ OLSA YAPARIM, AÇ KALMAM

Ünlü oyuncu paylaştığı videoda, "Ne iş olsa yaparım, aç kalmam. Öyle durduğuma aldanmayın, lastiği gerçekten değiştirdim. Gururluyum. 40 derece sıcakta bunu yaptığım için 'En iyi komşu' ödülü bana verilebilir" dedi.