Elisabeth Mas, Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar hakkında sert açıklamalarda bulundu

İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu'yla olan evliliği ve boşanma sürecinde yaşadıkları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mas, bir sosyal medya soru-cevap etkinliğinde, bir dönem kavgalı olduğu Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'ı hedef alan sert ifadeler kullandı.

Aslışah Alkoçlar'a Sert Suçlamalar

Bir takipçisinin "Aslışah Alkoçlar ile ne yaşamıştın?" sorusuna uzun bir yanıt veren Elisabeth Mas, boşanma sürecinde Alkoçlar'ın kendisine saldırdığını ve kızının velayetini kaybetmesi için mahkemede yalan ifadeler verdiğini iddia etti. "Sırf en zayıf anımı yakalamak için yaptı" diyen Mas, şimdi kendisinin de anne olduğunu belirterek, "Bir kadının en kırılgan döneminde çocuğunu elinden almaya kalkışmazsın" ifadelerini kullandı. "Hâlâ karmanın geri dönüşünü bekliyorum, aslında çoktan başladı bile" diyen Mas, Alkoçlar'ın evliliğinin bitmesini beklediğini ve o gün geldiğinde yaşadıklarının aynısını tadacağını söyledi.

Tuba Ünsal'a Ağır Hakaretler

Mas, ardından eski eşi Caner Karaloğlu ile ilişki yaşayan Tuba Ünsal'a da ağır sözlerle yüklendi. Ünsal'ı "yaratık" ve "hamamböceği" olarak nitelendiren Mas, Ünsal'ın birçok evliliğe karıştığını ve kendisini televizyonlarda "yılın annesi gibi gösterdiğini" iddia etti. Zorlu boşanma sürecinde Ünsal'ın kendisini küçük düşürmeye çalıştığını belirten Mas, "Oysa zaman, kimin ne olduğunu ortaya koydu" dedi. Ünsal'ın "son derece zararlı ve toksik" bir insan olduğunu savunan Mas, bir keresinde saçını çekip kendisine saldırdığını da öne sürdü. Bu iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü.