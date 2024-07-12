Elit Andaç Çam: Sosyal medya batağına düştüm

Son zamanlarda "Bahar" dizisinde canladırdığı Çağla karakteri ile büyük beğeni toplayan Elif Andaç Çam, aynı zamanda 'Leyla ile Mecnun Değil' tiyatro oyunu ile seyirci karşısına da çıkıyor.
Avrupa turnesinden döner dönmez Kuruçeşme'de bir etkinliğe katılan Elit Andaç Çam, "Hem tatil yaptık hem de çalıştık. Bir aydır yoktum. 28 Temmuz’da Göztepe Özgürlük Parkı'nda oyunumuzu sahneleyeceğiz" dedi.
"DÜNYADA BU KADAR KRİZ VARKEN LÜKS TATİLİN ANLAMI YOK"
Lüks tatil yerine mütevazı yerlerini tercih ettiğini belirten ünlü isin, "Lüks bana göre değil. Dünyada kriz bu kadar belirginken lüks tatilin anlamı yok. Hayatta çok para harcamadan yapılacak daha güzel şeyler var" ifadelerini kullandı.
"NE YAZIK Kİ HEPİMİZ SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI OLDUK"
Sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf eden Elit Andaç Çam, "Ne yazık ki hepimiz sosyal medyanın bağımlısı olduk. Terapilerle mi kurtulacağız bilemiyorum. Yapacak bir şey yok, kitap okuyarak dengelemeye çalışıyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmak için kitaplara sığınıyorum. Bu günümüzde ciddi bir sorun ve bende de var. Bazı günler kanepede sosyal medya batağına adeta düşüyorum" şeklinde konuştu.