Elit Andaç Çam: Sosyal medya batağına düştüm

Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla tiyatro oyununa ağırlık veren Elif Andaç Çam, Kuruçeşme'de bir etkinlikte basın muhabirleriyle sohbet etti.

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Elit Andaç Çam: Sosyal medya batağına düştüm - Resim : 1

Son zamanlarda "Bahar" dizisinde canladırdığı Çağla karakteri ile büyük beğeni toplayan Elif Andaç Çam, aynı zamanda 'Leyla ile Mecnun Değil' tiyatro oyunu ile seyirci karşısına da çıkıyor.

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Elit Andaç Çam: Sosyal medya batağına düştüm - Resim : 2

Avrupa turnesinden döner dönmez Kuruçeşme'de bir etkinliğe katılan Elit Andaç Çam, "Hem tatil yaptık hem de çalıştık. Bir aydır yoktum. 28 Temmuz’da Göztepe Özgürlük Parkı'nda oyunumuzu sahneleyeceğiz" dedi.

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Elit Andaç Çam: Sosyal medya batağına düştüm - Resim : 3

"DÜNYADA BU KADAR KRİZ VARKEN LÜKS TATİLİN ANLAMI YOK"

Lüks tatil yerine mütevazı yerlerini tercih ettiğini belirten ünlü isin, "Lüks bana göre değil. Dünyada kriz bu kadar belirginken lüks tatilin anlamı yok. Hayatta çok para harcamadan yapılacak daha güzel şeyler var" ifadelerini kullandı.

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Elit Andaç Çam: Sosyal medya batağına düştüm - Resim : 4

"NE YAZIK Kİ HEPİMİZ SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI OLDUK"

Sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf eden Elit Andaç Çam, "Ne yazık ki hepimiz sosyal medyanın bağımlısı olduk. Terapilerle mi kurtulacağız bilemiyorum. Yapacak bir şey yok, kitap okuyarak dengelemeye çalışıyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmak için kitaplara sığınıyorum. Bu günümüzde ciddi bir sorun ve bende de var. Bazı günler kanepede sosyal medya batağına adeta düşüyorum" şeklinde konuştu.