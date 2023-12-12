Elizabeth Chambers: Cennette bile kime güveneceğinizi bilmek zor

Hollywood'un başarılı aktörlerinden biri olan Armie Hammer, hakkında ortaya atılan iddialarla birlikte zor günler geçirmeye başlamıştı.

Hayatına giren kadınlar onu cinsel tacizle hatta yamyamlıkla suçladı. Ünlü oyuncu yıllar süren mahkemelerin ardından tüm suçlamalardan aklandı. Kurbanların tüm itirazlarına ve sundukları kanıtlara rağmen mahkeme Armie Hammer’ın suçlu olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığına kanaat getirdi. Bu sırada ünlü oyuncunun, Elizabeth Chambers ile olan evliliği de sona erdi.

'CENNETTE BİLE KİME GÜVENECEĞİNİZİ BULMAK ZOR'

Elizabeth Chambers, biten evliliği ve süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Secrets of Paradise adındaki bir belgesele konuk olan Chambers, Armie Hammer’la evliliğinin bitişiyle ilgili, “Grand Cayman adası benim için bir sığınak oldu. Buraya kocamla birlikte üç yıl önce taşındık ama her şey değişti” diyor Chambers. Ve birçokları için bir cennet adası olan bu yerin nasıl kendi cehennemine dönüştüğünü anlatıyor… “Cennette bile kime güveneceğinizi bilmek zor” diyen Chambers, kocasıyla ilgili suçlamalar gündeme ilk geldiğinde ona destek çıkmıştı.

'SKANDALLARLA DOLU ÇOK ALENİ BİR BOŞANMA SÜRECİ YAŞADIM'

Elizabeth Chambers’ın 2020’de Armie Hammer’dan boşanmak için açtığı dava 2023’te sona erdi ve Chambers 8 ve 6 yaşındaki iki çocuklarının velayetini alarak yeni bir hayat kurdu. Chambers, "Skandallarla dolu, çok aleni bir boşanma süreci yaşadım" itirafında bulunmuştu.

“Kalbim dokuz milyon parçaya bölünmüştü ama yine de onu havaalanına ben götürdüm” diyordu eski eş. “Evlilik her zaman zordur, her ilişki iniş çıkışları atlatır. Özellikle de işin içine başarı ve şöhret girerse; bu durum daha da büyür...” diyen Chambers eski kocası Armie Hammer hakkında ortaya atılan taciz ve yamyamlık iddialarını herkesle birlikte aynı zamanda basından öğrendiğini söylemişti.