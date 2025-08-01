Elizabeth Hurley annesinin doğum gününde bir örnek giyindi

Son dönemde Billy Ray Cyrus ile yaşadığı aşkla gündemde olan Elizabeth Hurley, Instagram sayfasında annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Son yıllarda plaj kıyafetleri de tasarlayan Hurley, leopar desenli bir bikiniyle objektif karşısına geçti. Yanında objektife gülümseyen annesi de yine aynı desende bir mayo giydi.

"ANNEMLE İKİZ GİBİ OLDUK"

Hurley, paylaşımına "Annemle ikiz gibi olduk... Onun 85'inci doğum gününü daha yeni kutladık" notunu da eklemeden geçmedi."