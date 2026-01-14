ELLE Style Awards 2026, Yılın Dijital Performansı ödülünü alan Giray Altınok: 4. sezon kim olacak şimdiden birinci sıraya yazdık

Moda dünyasının en prestijli gecesi ELLE Style Awards 2026, 14 Ocak akşamı gerçekleşen görkemli törenle tüm bakışları üzerine çekti...

Dyson işbirliğiyle düzenlenen bu dev organizasyonda, kırmızı halı şıklığından ödül konuşmalarına kadar her an sosyal medyanın zirvesine oturdu.

YILIN DİJİTAL PERFORMANSI ÖDÜLÜ: GİRAY ALTINOK

Yılın Dijital Performansı ödülünü Prens dizisiyle yakaladığı dev başarıyla parlayan Giray Altınok aldı.

Altınok, ödülünü Prens'teki rol arkadaşı Ceyda Düvenci'den aldı.

"BU ÖDÜLÜ CEYDA DÜVENCİ'DEN ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Altınok, sahnede herkesi güldüren açıklamalarıyla dikkat çekti; "Ceyda Düvenci yüzünden tanımadığım biri eşimin elimi tuttu. İki dakika ayrılmaya gelmiyo. çok güzel bir gece yaşıyoruz. Bir erkeğin 42 yaşından sonra alacağı her performans ödülü gururdur. Bu ödülü Ceyda Düvenci'den aldığım için ayrıca gurur duyuyrum. 4. sezon kim olacak şimdiden birinci sıraya yazdı."