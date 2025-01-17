Elleri titreyen Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Doktorum 1000 yılda düzeleceğini söylüyor

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında hastalığını ve nedenini açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Elleri titreyen Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Doktorum 1000 yılda düzeleceğini söylüyor - Resim : 1

Gastronomi yazarı ve ünlü yemek eleştirmeni  Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk olarak yaşadığı sağlık problemini ilk kez açıkladı. 

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Elleri titreyen Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Doktorum 1000 yılda düzeleceğini söylüyor - Resim : 2

Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti. Milor'un bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti. 

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Elleri titreyen Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Doktorum 1000 yılda düzeleceğini söylüyor - Resim : 3

Vedat Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı:

"Nihayetinde his kaybı olmaya başladı, polinöropati denilen olay görüldü. Mesela dizinize vurulduğunda ayağınızın kalkması lazım ama kalkmıyor. Neyse ki doktorum akıl etti ve ağır metal testi yaptırdı."

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Elleri titreyen Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Doktorum 1000 yılda düzeleceğini söylüyor - Resim : 4

"Vücudumda çok yüksek miktarda civa bulundu. Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış. O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor." açıklamasını yapan Milor, "Civa neden olur ? Rivayetler muhtelif ancak daha çok mesela midye. İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor." dedi,

 