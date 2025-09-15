Elon Musk, çocuklarının annesiyle ilişkisini anlattı: Bir gün seviyor, öbür gün nefret ediyor
Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, üç çocuğunun annesi ve eski sevgilisi Grimes ile olan ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Elon Musk, Kanye West hakkında hazırlanan belgesele konuk olduğunda, üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcıdan bahsetti.
"BİR GÜN SEVİYOR, BİR GÜN NEFRET EDİYOR"
7 çocuğu olan Musk, Kanye West ile arasında geçen diyalogda, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile olan ilişkisini anlatırken; "Claire 'Seni seviyorum' diyor. Bir gün sonra, 'Senden nefret ediyorum' diyor" şeklinde konuştu.
Kanye West, videoda, Elon Musk'ın Grimes ile arasını düzeltmesine yardımcı olamayacağını itiraf etti. Teknoloji milyarderine; "Cevaplarım yok. Bunun dışında her şeyin cevabı var" dedi.