Elon Musk, çocuklarının annesiyle ilişkisini anlattı: Bir gün seviyor, öbür gün nefret ediyor

Elon Musk, Kanye West hakkında hazırlanan belgesele konuk olduğunda, üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcıdan bahsetti.

"BİR GÜN SEVİYOR, BİR GÜN NEFRET EDİYOR"

7 çocuğu olan Musk, Kanye West ile arasında geçen diyalogda, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile olan ilişkisini anlatırken; "Claire 'Seni seviyorum' diyor. Bir gün sonra, 'Senden nefret ediyorum' diyor" şeklinde konuştu.

Kanye West, videoda, Elon Musk'ın Grimes ile arasını düzeltmesine yardımcı olamayacağını itiraf etti. Teknoloji milyarderine; "Cevaplarım yok. Bunun dışında her şeyin cevabı var" dedi.