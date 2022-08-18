Elon Musk, Grimes'in kulak ameliyatı olmasına izin vermedi

Ünlü girişimci Elon Musk, üç yıl önce şarkıcı Grimes ile ilişki yaşadı. Üç yıl süren birlikteliklerini geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandıran çiftin birlikteliklerinden 2 tane çocukları var. Yoğun iş sebebiyle ilişkilerini bitirmek zorunda kalan çift çocuklarından dolayı hala görüşmeye devam ediyor.

Son zamanlarda çıkan haberlere göre Grimes kulaklarını ve dişlerini yaptırmak istiyor fakat haberlere göre Elon Musk'tan onay gelmediği söyleniyor.

HEM KULAKLARINI HEM DİŞLERİNİ DÜZELTTİRMEK İSTİYOR

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan Kanadalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı Grimes'ın, kulakları ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istedi. Fakat çıkan haberlere göre Elon Musk'tan onay gelmedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)'in paylaştığı bir gönderi

Grimes, kulaklarının ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istediğini Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla dile getirdi. Grimes, 30'lu yaşlarının ortalarına kadar görünümünde değişiklik yapmayı planladığını da söyledi. Ünlü isim, daha sonra takipçilerine "Yüzümde yaptıracağım herhangi bir değişikliğin bana yakışacağını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

KULAK AMELİYATINA ONAY GELMEDİ

Grimes, takipçilerine kulak ameliyatının hem avantajlarını hem de dezavantajlarını sordu. Grimes'ın kulak ameliyatı paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri de iki çocuğunun babası Elon Musk oldu. Musk, Grimes'ın kepçe kulaklarını düzelttirme isteğine yanıt olarak "Bunun dezavantajı muhtemelen olumlu getirisinden daha ağır basıyor." diye yanıt verdi.