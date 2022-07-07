Elon Musk hakkında yeni iddia! Herkesten sakladığı ikiz çocukları olabilir...

Son dönemde gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, özel hayatı bir kez daha gündemde. 7 çocuğu olan Musk'a ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

İKİZ ÇOCUK İDDİASI

Musk'ın herkesten sakladığı ikiz çocukları olduğu iddia ediliyor. Business Insider'ın ulaştığı belgelere göre, milyarder girişimci geçen yıl, sahip olduğu şirketlerden birisinde yönetici olarak çalışan Shivon Zilis'den de çocuk sahibi oldu. Böylece, 50 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'sunun, babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan beşi ilk eşi Justine Musk'tan ve ikisi Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan.

MAHKEME BELGELERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Aynı habere göre, Neurolink’te üst düzey görevde bulunan Zilis 2021'de ikiz çocuklarını dünyaya getirdi.

Business Insider'ın elde ettiği mahkeme kayıtlarında 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis’in ikizlerin soyadını Musk olarak seçtikleri görülüyor.

Haberde söz konusu başvurunun aynı zamanda çocukların doğum yeri olan Teksas eyaletinin Austin kentinde yapıldığı bilgisi de yer aldı.