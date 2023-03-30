Elon Musk: Her sabah donut yiyorum, hala ayaktayım

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Musk şimdi de bir tıp uzmanının Twitter'da şekerin sağlığa zararlı olduğu yönündeki iddiasına karşı çıktı.

"HALA HAYATTAYIM"

Dünyanın en zengin insanları listesinde birincilik ile ikincilik arasında gidip gelen teknoloji milyarderi Elon Musk, her sabah mutlaka tükettiği yiyeceği paylaştı. Kar amacı gütmeyen XPRIZE kuruluşunun CEO’su Peter Diamandis, “Şeker zehirdir" diyerek bir tweet attı.

Musk ise bu ifadeye cevap olarak "Her sabah donut yiyorum. Hala hayattayım" dedi. Diamandis de Musk’ın yanıtı üzerine, “Tamam Elon, daha açık olmama izin ver. Şeker çok yavaş bir zehirdir” diye yazdı.

Sugar is poison. — Peter H. Diamandis, MD (@PeterDiamandis) March 28, 2023

Milyarder, daha önce de beslenme biçimiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Musk 2020 yılında “Lezzetli yemekler yemeyi ve daha kısa bir hayat yaşamayı tercih ederim” demiş ve egzersiz yaptığını ancak yapabilseydi hiç egzersiz yapmayacağını belirtmişti.