Elsa Husk'a sevgilisi Tom Daly'den romantik evlilik teklifi
Ünlü model Elsa Hosk, uzun soluklu ilişkisini taçlandırdı. Yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Tom Daly'nin romantik evlilik teklifi karşısında mutluluk gözyaşlarına boğulan Hosk, "evet" diyerek sonsuzluğa ilk adımını attı.
Ünlü İsveçli model Elsa Hosk, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tom Daly’den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.
Çiftin dört yaşında Tuulikki adında bir kızları bulunuyor ve ilişkilerini genellikle gözlerden uzak, özel bir şekilde yaşamayı tercih ediyorlar.
ROMANTİK ORTAM
Tom Daly, Elsa Hosk’u mum ışıklarıyla aydınlatılmış romantik bir ortamda hazırladığı anları paylaştı.
"İSVEÇ ÇİÇEK BAHÇESİNDE EVET DEDİM"
Elsa Hosk, duygularını; "Tanıştığımız şehirde, 10 yıl sonra, yeni dairemizin İsveç çiçek bahçesinde evet dedim. Sen ve ben, bebeğim Tom Daly" sözleriyle dile getirdi.