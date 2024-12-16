Elton John mezar taşında yazmasını istediği şeyi açıkladı

Habertürk'te yer alan habere göre; Grammy, Oscar, Tony ve Emmy ödüllü Elton John, "Mezar taşımda yazmasını istediğim tek şey; 'O iyi bir babaydı'. Benim mirasım harika bir eş ve çok daha iyi bir baba olmamdır. Müzik, kariyer muhteşem. Akıllara durgunluk veren, çığır açan bir şeydi ama benim için hayatımdaki en önemli şey çocuklarımın mutlu olduğundan, harika bir hayatları olduğundan ve benim onlara iyi davrandığımdan emin olmak. Önemli olan bu" şeklinde konuştu.