Elton John mezar taşında yazmasını istediği şeyi açıkladı
Yaşadığı göz problemi nedeniyle görme kaybı yaşayan ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Elton John, New York'ta katıldığı bir etkinlikte ölümünden sonra nasıl anılmak istediğini açıkladı.
Time Dergisi'nin 'Yılın İkonu' seçtiği İngiliz müzik efsanesi Elton John, New York'ta katıldığı bir etkinlikte ölümünden sonra nasıl anılmak istediğine dair açıklama yaptı.
2 çocuğu olan 77 yaşındaki şarkıcı, sanatla ilgili kimliğini bir kenara bırakarak, ölümünün ardından babalık rolüyle hatırlanmak istediğini söyledi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Grammy, Oscar, Tony ve Emmy ödüllü Elton John, "Mezar taşımda yazmasını istediğim tek şey; 'O iyi bir babaydı'. Benim mirasım harika bir eş ve çok daha iyi bir baba olmamdır. Müzik, kariyer muhteşem. Akıllara durgunluk veren, çığır açan bir şeydi ama benim için hayatımdaki en önemli şey çocuklarımın mutlu olduğundan, harika bir hayatları olduğundan ve benim onlara iyi davrandığımdan emin olmak. Önemli olan bu" şeklinde konuştu.
John, bu yılın başlarında "ciddi bir göz enfeksiyonu" ile mücadele ediyordu ve diğer sağlık sorunlarının yanı sıra 2000'li yılların başında tip 2 diyabet teşhisi kondu.