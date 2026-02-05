Elvin Levinler geçirdiği kalp ameliyatını anlattı

Oyunculuk kariyerine ara vererek sosyal medyada eşiyle içerikler üreten Elvin Levinler, geçtiğimiz sene kalp ameliyatı olarak sevenlerini korkuttu. Aynı dönemde hem babasını kaybeden hem de ameliyat olan Levinler, konu hakkında samimi açıklamalar yaptı.

21 Ocak’ta babasını kaybettikten hemen sonra acil bir kalp ameliyatı geçiren ünlü isim, şimdi o dönemi ve kalbindeki ritim bozukluğu sürecini ilk kez anlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Elvin Levinler 🌈 (@elvin)'in paylaştığı bir gönderi

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ameliyatın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levinler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"AMELİYAT OLACAĞIM GÜN BABAM ÖLDÜ"

Zor günler geçiren Levinler, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Tam bir sene önce kalbimden bir ameliyat geçirdim. Tam babamın öldüğü gün, tam ameliyat olacağım gün hastaneden apar topar çıktım ve sonra tekrar hastaneye geri döndüm. Geçirdiğim ameliyat bir ablasyon ameliyatıydı. Ablasyon, kalpteki ritim bozukluğunu düzeltmek için yapılan bir işlem; yani kalbin yapısıyla değil, elektrik sistemiyle ilgili."

"RİTİM BOZUKLUĞUM VARDI"

"Benim zaten eskiden beri devam eden bir ritim bozukluğu problemim vardı. Doktorum daha önceki kontrollerimde koşmamamı ve HIIT gibi, yani yüksek nabız aralıklarında dolaşan antrenmanlar yapmamamı önermişti. Babamın rahatsızlığıyla birlikte son iki senede bu ritim bozukluğu o kadar arttı ki, gün içerisinde kalbimin içinde bir kuş çırpınıyor gibi hissediyordum. Yani bam bam bam bam bam bam atıyordu. Zaten dışarıdan cihazlarla baktığımızda da hiçbir şey yapmıyorken kalbimin çok hızlı attığını görmeye başlamıştık. Babamın hastalığıyla birlikte çok fazla üzüntü yaşamam ve deşarj olmama yardımcı olduğu için, normalde de çok spor yapmayı seviyorken o dönemde aşırı spor yaptım. Kahve içmeyi bıraktım ama günde birkaç bardak maça içiyordum; içinde çok yüksek kafein olduğunu bildiğim hâlde. Ve tabii ki böyle bir sistemin içerisinde aşırı zayıfladım, aşırı stresliydim, hormonlarım alt üst oldu, hiçbir şekilde regl olamıyordum. Kalbim sürekli bam bam bam bam atıyordu."

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ"

"Kalpteki o elektrik sistemiyle ilgili olan damarın yakılması işlemi, yani ablasyon… Doğru anlatamıyor olabilirim; benim anladığım şekliyle anlatıyorum. Normalde holter takılıp takip edilir. Benim durumumda holter takmaya bile gerek yoktu. O esnada çekilen EKG’de bile anlık olarak sürekli görünüyordu. O kadar sık hâle gelmişti.Z amanlama o kadar zor bir ana denk geldi ki… O yüzden benim için zaten çok zor bir dönemdi."

"BU SÜREÇ BANA BÜYÜK DERS OLDU"

Çok şükür ameliyat çok iyi geçti. Sadece her geçirilen operasyondan sonra olduğu gibi bir süre biraz daha dikkat etmem ve kendimi dinlendirmem gerekiyordu. Bu süreç bana inanılmaz büyük bir ders oldu. O dönemden sonra kendime daha iyi bakmaya, hormonlarımı iyileştirmeye ve kalbimi daha çok dinlemeye karar verdim. Daha önce bunu sizinle hiç paylaşmadım. Her şeyi paylaşmak zorunda hissetmiyorum. Ama bugün içimden geldi ve paylaşmak istedim."