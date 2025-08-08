Oyuncu Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte tatil rotalarına bir yenisini daha ekledi.

Çift, bu kez Yunanistan adalarından Paros'ta romantik bir tatilin keyfini çıkarıyor.

ART ARDA PAYLAŞTI

Elvin Levinler; "Yunan Adaları'nda yaz nasıl geçirilir?" notuyla yaptığı art arda paylaşımlarla tatil anılarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.