Elvin Levinler: Yunan Adaları'nda yaz nasıl geçirilir?
Bülent Kocamanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Elvin Levinler, Paros Adası'nda romantik bir tatile çıktı. Levinler, "Yunan Adaları'nda yaz nasıl geçirilir?" notuyla yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Oyuncu Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte tatil rotalarına bir yenisini daha ekledi.
Çift, bu kez Yunanistan adalarından Paros'ta romantik bir tatilin keyfini çıkarıyor.
ART ARDA PAYLAŞTI
Elvin Levinler; "Yunan Adaları'nda yaz nasıl geçirilir?" notuyla yaptığı art arda paylaşımlarla tatil anılarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.