Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley hayatını kaybetti

Elvis Presley’in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley 54 yaşında hayatını kaybetti. Associated Press’e bir açıklama yapan annesi Priscilla Presley, kızının ölümünü doğrulandı.

Yatak odasında hareketsiz halde bulundu

Presley, Kaliforniya'nın Calabasas bölgesindeki evinin yatak odasında, evin hizmetçisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Deadline’ın haberine göre; Presley’in evinden sabah erken saatlerde gelen kalp krizi telefonu sonrası sağlık görevlileri eve gitti. Presley, daha sonra AWest Hills yakınlarındaki yerel bir hastaneye götürüldü. Aktör ve müzisyen eski eşi Danny Keough, acil yardım ekipleri gelene kadar Presley'e kalp masajı yaptı.

Son olarak salı gecesi Beverley Hills'deki Altın Küre Ödülleri'nde görüntülenen Presley, babasının hayatının anlatıldığı "Elvis" filminin başrolü Austin Butler'ın ödül almasını izlemişti.

Babası öldüğünde 9 yaşındaydı

Kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Presley, müdahaleye rağmen saatler sonra yaşamını yitirdi. Lisa Marie, babası Elvis Presley öldüğünde 9 yaşındaydı.

Annesi açıkladı: Güzel kızım aramızdan ayrıldı

Marie'nin annesi Priscilla Presley, People dergisine yaptığı açıklamada, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair acı haberi hüzünle paylaşıyorum." dedi.

Anne Presley, "Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı. Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz." ifadelerini kullandı.