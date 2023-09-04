Emel Sayın gençlik fotoğrafını paylaştı: "Meğer ne güzelmişim"

Yeşilçam'ın ve Türk müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçiler ile paylaştı.

"Meğer ne güzelmişim"

Sayın'ın "Meğer ne güzelmişim" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum yağdı. Ali Sunal, Onur Büyüktopçu, Ayşe Kökçü, Seren Serengil gibi ünlü isimler de Sayın'a yorum yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emel Sayın (@emelsayinofficial)'in paylaştığı bir gönderi

77 yaşındaki ünlü sanatçı, 17 yaşında sahnelere adım attı; ardından da dönemin unutulmazları arasında yerini alan Yeşilçam filmleri ile izleyici karşısına çıktı.