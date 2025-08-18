Emily in Paris 5. sezon çekimleri başladı! İşte Emily'nin İtalya stilinden yansıyanlar
Emily in Paris 5. sezon çekimleri başladı! Lily Collins’in kamera arkası paylaşımları Emily Cooper’ın İtalya’da adeta hayatının en güzel dönemini yaşadığını gösterdi. İşte Emily'nin İtalya stilinden yansıyanlar...
Emily in Paris, son yılların en çok konuşulan romantik komedi dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizi, Amerikalı pazarlama yöneticisi Emily Cooper'ın hayatının Paris'e taşınmasıyla yaşadığı maceraları konu alırken, izleyicileri moda, aşk ve kültür dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Dizinin ayranları için sevindiren haber geldi ve Emilyn Paris 5. sezon çekimleri başladı. Emily karakterine hayat veren Lily Collins’in kamera arkası paylaşımları 5. sezona dair ipuçları verdi.
36 yaşındaki Collins, 16 Ağustos Cumartesi günü Instagram’dan paylaştığı gönderide, Venedik’te bir su taksisinde yapılan çekimlerden fotoğraflarla birlikte “Gerçek bir Venedik kaçamağı. İşin eğlenceye dönüştüğü anlar.” notunu düştü.
Teknede dinlenirken Collins, üzerinde domates ve çeşitli makarna türlerinin desenleri olan HVN by Harley Viera-Newton markalı neşeli bir yazlık elbise giydi. Kombinini çikolata rengi bir kova şapka ve büyük boy güneş gözlükleriyle tamamladı.