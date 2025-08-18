Emily in Paris 5. sezon çekimleri başladı! İşte Emily'nin İtalya stilinden yansıyanlar

Emily in Paris, son yılların en çok konuşulan romantik komedi dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizi, Amerikalı pazarlama yöneticisi Emily Cooper'ın hayatının Paris'e taşınmasıyla yaşadığı maceraları konu alırken, izleyicileri moda, aşk ve kültür dolu bir yolculuğa çıkarıyor.