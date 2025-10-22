Emily in Paris 5. sezon ne zaman? Diziden yeni teaser yayınlandı
Netflix, başrolünde Lily Collins'in yer aldığı ve dünya çapında büyük ilgi gören dizisi "Emily in Paris"in 5. sezonunun resmi tanıtımını yayınladı. Bu tanıtımla birlikte, Emily'nin maceralarının devam edeceği yeni sezonun yayın tarihi de kesinleşti.
Netflix, başrolünde Lily Collins'in yer aldığı popüler dizisi "Emily in Paris"in beşinci sezonundan ilk teaser görüntülerini yayınladı.
İzleyicileri büyük bir heyecanla karşılayan bu tanıtımda, Lily Collins’in canlandırdığı Emily Cooper'ın artık sadece Paris'le sınırlı kalmayıp, Roma ve Venedik'e uzanan yepyeni bir maceraya atıldığı görülüyor. Yeni sezonun izleyicilere İtalyan güneşi altında yaşanan tutkulu bir aşk, unutulmaz gondol gezileri, yol maceraları ve ışıltılı partiler vaat ettiği belirtiliyor.
Dizinin yaratıcısı Darren Star, yeni sezonun ruhunu "Emily in Paris’in beşinci sezon çekimlerine ebedi şehir Roma’da başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Paris’in çatılarından Roma’nın antik kalıntılarına uzanan bu yolculuğu paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" sözleriyle özetledi. Çekimlerin bir kısmının, İtalya'nın eşsiz güzellikteki şehirlerinden Venedik'te, ünlü Danieli Sarayı'nda tamamlandığı da gelen bilgiler arasında.
Yeni sezonun hikayesi, Emily’nin İtalyan sevgilisi Marcello ile olan ilişkisine odaklanarak başlasa da, macera kısa süre içinde yeniden Paris'e geri dönüyor. Darren Star, bu coğrafi ve duygusal değişimin, Emily’nin kariyer ve özel yaşam arasında nihayet bir denge kurduğu daha olgunlaşmış bir dönemi temsil edeceğini ifade ediyor.