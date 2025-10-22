Emily in Paris 5. sezon ne zaman? Diziden yeni teaser yayınlandı

Yeni sezonun hikayesi, Emily’nin İtalyan sevgilisi Marcello ile olan ilişkisine odaklanarak başlasa da, macera kısa süre içinde yeniden Paris'e geri dönüyor. Darren Star, bu coğrafi ve duygusal değişimin, Emily’nin kariyer ve özel yaşam arasında nihayet bir denge kurduğu daha olgunlaşmış bir dönemi temsil edeceğini ifade ediyor.