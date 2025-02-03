'Emily in Paris' dizisi yıldızı Lily Collins anne oldu

'Emily in Paris' dizisi başrol oyuncusu Lily Collins, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Emily in Paris' dizisi yıldızı Lily Collins anne oldu - Resim : 1

Oyuncu Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten bebek müjdesi geldi.

Fotoğraf: Getty

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'Emily in Paris' dizisi yıldızı Lily Collins anne oldu - Resim : 2

Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ile Charlie McDowell, ilk bebeklerine kavuştu.

Fotoğraf: Getty

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'Emily in Paris' dizisi yıldızı Lily Collins anne oldu - Resim : 3

Çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda, bebeklerinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve ona Tove Jane adını verdiklerini duyurdu. 

Fotoğraf: Intagram

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'Emily in Paris' dizisi yıldızı Lily Collins anne oldu - Resim : 4

Collins ile McDowell, duygularını "Muhteşem taşıcıyı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" sözleriyle ifade etti.

Fotoğraf: Getty