'Emily in Paris' dizisi yıldızı Lily Collins anne oldu
'Emily in Paris' dizisi başrol oyuncusu Lily Collins, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı.
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Oyuncu Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten bebek müjdesi geldi.
Fotoğraf: Getty
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Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ile Charlie McDowell, ilk bebeklerine kavuştu.
Fotoğraf: Getty
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Çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda, bebeklerinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve ona Tove Jane adını verdiklerini duyurdu.
Fotoğraf: Intagram
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Collins ile McDowell, duygularını "Muhteşem taşıcıyı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" sözleriyle ifade etti.
Fotoğraf: Getty