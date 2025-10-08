Emily in Paris'teki hikaye gerçekleşti: Ashley Park ve Paul Forman ayrıldı

Emily in Paris’in setinde filizlenen aşk, gerçek hayatta mutlu sona ulaşamadı. Mindy ve Nico karakterlerine hayat veren Ashley Park ile Paul Forman, yaklaşık iki yıldır süren ilişkilerini noktaladı.

Geçtiğimiz sezon dizideki karakterleri de yollarını ayırmıştı. Şimdi aynı senaryo adeta gerçeğe dönüştü. PEOPLE dergisi, çiftin ayrılığını doğrularken hayranları “Hayat sanatı taklit ediyor” yorumları yaptı.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYDIM"

Paul Forman, Ağustos 2024’te Los Angeles’taki Emily in Paris sezon galasında, “Dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyorum” sözleriyle sevgilisine övgüler yağdırmıştı. “Ashley çok cömert, çok destekleyici biri. Onunla çalışmak bile büyük bir şans” demişti.

Bugün ise o sözler, sosyal medyada hüzünlü bir anı olarak hatırlanıyor.