Emily Ratajkowski: Beni küçük bir et parçası olarak gördüler!

Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alma şansı yakaladığı sinema kariyerinden uzaklaşma nedenlerini anlattı.

''KÜÇÜK BİR ET PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUM''

Tüm ekibini kovduğunu da söyleyen Ratajkowski, "Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" dedi.

''HOLLYWOOD'DA ERKEK GÜCÜ HAKİM''

Her ne kadar kendisi ve ekibi iyi roller bulmak için çalışsa da Ratajkowski röportajında, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini söyledi. "Kendimi sanat peformansı yapıyorum ve bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski, güven sorunu yaşadığı için mejaneri, oyunculuk ajansı ve ticari temsilcisiyle çalışmaya son verdiğini açıkladı.

HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Ratajkowski’nin ilk çıkış rolü 2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolündeydi. Daha sonra We Are Your Friends, Schumer in I Feel Pretty and Marc Maron in Easy filmlerinde yer aldı. Son rol aldığı yapım, Ruben Östlund’ın ödüllü filmi Hüzün Üçgeni oldu.