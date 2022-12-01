Emily Ratajkowski: "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum"

Dört yıllık eşi Sebastian Bear-McClard'dan ayrılan 31 yaşındaki model ve oyuncu Emily Ratajkowski “High and Low with EmRata” adlı podcast’inde yeni bir evliliğe dair neler düşündüğünü paylaştı.

"ÇOK KİLO KAYBETTİM"

Ratajkowski, “Kendimi iyi hissetmediğimde çok fazla kilo kaybediyorum. Bir dönem çok kilo kaybettim ve gerçekten korkutucuydu. Şimdi o kiloları geri aldım ve çok daha mutluyum” açıklamasında bulundu.

Kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard ile düğün videolarını izlediğinde çok üzüldüğünü belirtirken “Her ne kadar o kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulabileceğimden emin değilim” itirafında bulundu.

"HUZURUMU KORUMAYA ODAKLANDIM"

McClard ile Sylvester Apollo Bear adında bir çocuk sahibi olan model, şu sıralar huzurunu korumaya odaklandığını belirtse de aynı noktada buluşabileceği ve kendisine bir şeyler katabilecek biriyle tanışmayı umduğunu söyledi.

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