Emily Ratajkowski yeni bir tartışma başlattı: Kadınların 30 yaşında boşanmasını şık buluyorum

Geçtiğimiz yıl 2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar'dan boşanan Emily Ratajkowski, yeni bir tartışma konusu başlattı.

"Pek çok genç kadın 30 yaşına gelmeden boşanıyor"

Emily Ratajkowski, 34 yaşındaki Joe Jonas'ın 27 yaşındaki Sophie Turner'a boşanma davası açmasından bir gün sonra yayınladığı videoda "Görünüşe göre pek çok genç kadın 30 yaşına gelmeden boşanıyor. 26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekâr yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum" diyor.

Gönderisinden genç kadın hayranlarına seslenen Emily Ratajkowski, kadınların 30 yaşına kadar evlilik deneyimini yaşadıktan sonra hayatlarının geri kalanının tadını bekâr olarak geçirmelerinin harika bir deneyim olduğunu iddia etti.

"Evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey"

Emily Ratajkowski, "30'lu yaşlarda olmak, hâlâ çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey. Bu aynı zamanda evliliğin ‘her şey’ demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" dedi.

30 yaşından sonra kadınların önünde hâlâ yaşanacak tüm bir hayat kaldığını söyleyen ünlü model, boşandıkları için stresli hisseden hemcinslerine de morallerini yüksek tutmalarını öğütledi ve onlara "Tebrikler" diyerek selam yolladı.

Boşanan hemcinslerinin bu sebepten stres yaşamamaları gerektiğini söyleyen Emily Ratajkowski, onlara tebrik mesajı yollarken kadınların 30 yaşında boşanmasını 'şık' bulduğunu söyleyerek yeni bir tartışma başlattı.