Emily Ratajkowski'den Harry Styles açıklaması: O, süper iyi bir adam

Son olarak Olivia Wilde ile aşk yaşayan Harry Styles, ünlü model Emily Ratajkowski ile Tokyo'da öpüşürken görüntülenmişti. Ancak Emily Ratajkowski ve Harry Styles aşkının çok daha önce başladığı ortaya çıktı.

YENİ AŞKIYLA İLGİLİ İPUÇLARI VERMİŞTİ

Emily Ratajkowski, 9 Mart’ta katıldığı bir podcast’te zaten yeni aşkıyla ilgili ipuçları vermiş. Ünlü model, görüştüğü kişi hakkına şunları söylemiş: “Hoşlandığım biriyle yeni çıkmaya başladım. Yani, bu farklı hissettiriyor. Benimle dört hafta önce konuşsaydın, ‘Kesinlikle çıkmakla ilgilenmiyorum’ derdim. O, harika biri.”

Emily, kişinin adını söylemese de öpüşme görüntülerinden sonra 29 yaşındaki Harry Styles’tan bahsettiği tahmin ediliyor.

"O SÜPER, İYİ BİR ADAM"

Ratajkowski, Styles’ın ismini vermeden görüştüğü kişiyle ilgili konuşmaya ve detaylar vermeye devam ediyor: “O, süper iyi bir adam. Çok bağımsız birini seviyorum. Kendine daha fazla güvenen ve daha fazla yaşam enerjisine sahip biriyle çıkmanın küskünlüğü önlemeye yardımcı olacağını umuyorum. İyi kalpli insanlar, düşünceli insanlar, iyi siyaset yapan insanlar arıyorum. Komik olan insanları severim.”

Ünlü model, flörtünün adını söylemese de öpüşme görüntülerinden sonra 29 yaşındaki Harry Styles’tan bahsettiği tahmin ediliyor.