Emily Ratajkowski'den oğluna: Seni güvende tutmak için her şeyi yaparım!

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile yapımcı Sebastian Bear-McClard, 23 Şubat 2018 tarihinde sade bir törenle evlemişti. Ancak oğulları Sylvester Apollo Bear'ı 2021 yılının Mart ayında kucağına alan çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Ünlü isim, tüm bunların ardından bu ay 2 yaşına girecek oğlunun doğum günü için Instagram sayfasından duygusal bir mesaj yayınladı.

"Senin için her şeyi yaparım"

Hamileliğinde ve bebeği doğduktan sonra çekilen kliplerini birleştirdiği bir video paylaşan ünlü isim, gönderisine şu notu yazdı:

Güzel bebeğim bu hafta 2 yaşına giriyor ve zaman bu video kadar çabuk geçti. Ne iki yıldı ama Sly... Çok fazla neşe, çok fazla acı, çok ders doluydu. Seni güvende tutmak ve hayatının harika geçmesini sağlamak için her şeyi yaparım. Annen olmak büyülü bir şey. Seni tahmin edebileceğinden çok daha fazla seviyorum.