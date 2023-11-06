Emina Jahovic: Çocuklarımın çok ünlü olmasını istemiyorum!

Mustafa Sandal ile evliliğinden Yaman (14) ve Yavuz (11) adlarında iki oğlu olan Sırp şarkıcı, "Türkiye'de müzisyen buldum ve Balkanlar için bir albüm yapıyorum. Sürekli yurt dışına uçmama gerek kalmadı. Çocukları bırakınca olmuyor, zor değil ama çocukları bırakmak istemiyorum" dedi.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK!

Emina Jahovic, "Ülkemizde şey derler ya hani 'Fırtınadan önce sessizlik', şimdilerde aynı böyleyim işte. Çok iyi döneceğim" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÜNLÜ OLMASINI İSTEMİYORUM"

41 yaşındaki şarkıcı, "Yaman iş adamı gibi, ticaretten anlıyor. Yavuz farklı. O daha akademik birisi, okulu ve okumayı çok seviyor. İkisi de birbirinden çok farklı. Yaman DJ'lik yapıyor ama müzisyen değil tabii ki. Çocuklar kendi yollarını seçmeliler. Çok ünlü olmasını istemiyorum ama tabii ki Allah bilir. Önlerini kesmeyi düşünmüyorum. Nasıl ilerlemek istiyorlarsa yanlış olmadıkça onları destekleyeceğim" açıklamasında bulundu.