2010 yılında, Tolgahan Sayışman ile başrollerini paylaştığı Lale Devri isimli diziyle adını kitlelere duyurmuştu. Aynı zamanda şarkıcı, oyuncu, söz yazarı ve model de olan Emina Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın hazırladığı habere göre Sırbistan’daki aile yadigârı evini Türk Konsolosluğuna kiraya verdi.

Geçen yıl evini yeniletme kararı alıp, baştan sona yeniden düzenledikten sonra annesinin Belgrad’da yaşaması sebebiyle evin kullanılmaması kararında etkili olmuş. Evin yaklaşık 11 ay boyunca boş kaldığını, bu sebeple de ağabeyi eski Fenerbahçeli basketbolcu Mirsad Türkcan ile birlikte kiraya verme kararı aldıklarını da söylemiş.

Ev tekrardan konsolosluğa uygun olacak şekilde yenilenmiş ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Novi Pazar Başkonsolosluğu olarak da hizmete açılmış.