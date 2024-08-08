Anasayfa Magazin Emine Ün, kızı Duru ile tatil karelerini paylaştı! Görenler "Kim der 46 yaşında" yorumlarını yaptı
Emine Ün, kızı Duru ile tatil karelerini paylaştı! Görenler "Kim der 46 yaşında" yorumlarını yaptı
2003-2009 yılları arasında Emre Kınay ile evli olan ve bu ilişkisinden Duru adını verdikleri bir kızı olan Emine Ün, Bodrum tatiline devam ediyor. Ün'ün tatil karelerini görenler "Kim der 46 yaşında" yorumlarını yaptı.
1 / 10
Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olmuştu.
2 / 10
Emine Ün kızı Duru ile Bodrum tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’taki Serafina Mare’de görüntülenen Emine Ün, fit fiziğiyle plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekti.
3 / 10
Ün aynı zamanda tatil karelerini sosyal medya hesabından da paylaştı.
4 / 10
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Emine Ün’ün tatil karelerine "Kim der 46 yaşında" yorumları yapıldı.